Александр Самедов: «Погребняк всегда был для меня отличным нападающим»

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью «СЭ» заявил, что нападающий «Тосно»​ Павел Погребняк является отличным нападающим. 34-летний форвард в 24-м и 25-м турах против «Спартака» (1:2) и «Урала» (2:2) забил 3 гола. — В полуфинале Кубка вам играть с «Тосно». Нет опасений, что подножку красно-белых подставит ваш разбушевавшийся друг Павел Погребняк? — Паша — отличный нападающий. Для меня он таким всегда и был. В целом, команда «Тосно» опасна сама по себе. В полуфинале Кубка никто сдаваться не собирается. Мы не ждем легкой прогулки. ( Виталий АЙРАПЕТОВ Полностью интервью Самедова