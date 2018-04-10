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Александр Самедов: «Погребняк всегда был для меня отличным нападающим»
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Александр Самедов: «Погребняк всегда был для меня отличным нападающим» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью «СЭ» заявил, что нападающий «Тосно»​ Павел Погребняк является отличным нападающим. 34-летний форвард в 24-м и 25-м турах против «Спартака» (1:2) и «Урала» (2:2) забил 3 гола.
— В полуфинале Кубка вам играть с «Тосно». Нет опасений, что подножку красно-белых подставит ваш разбушевавшийся друг Павел Погребняк?
— Паша — отличный нападающий. Для меня он таким всегда и был. В целом, команда «Тосно» опасна сама по себе. В полуфинале Кубка никто сдаваться не собирается. Мы не ждем легкой прогулки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Самедова
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