Источник: «Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Бакаевым 

Руководство московского "Спартака" намерено продлить контракт с полузащитником команды и молодежной сборной России Зелимханом Бакаевым, сообщает газета «Известия».
По информации источника, стороны уже начали переговоры о новом соглашении.
"Стороны уже начали диалог о пролонгации действующего договора Бакаева и его условиях. Сам Бакаев также заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в родном клубе. Переговоры проходят в позитивном ключе. С большой долей вероятности сторонам удастся прийти к взаимопониманию уже в ближайшее время", — сказал источник.
Текущий контракт 21-летнего полузащитника рассчитан до конца 2018 года.
В нынешнем сезоне Бакаев провел за основную команду пять матчей в чемпионате России. В составе «Спартака-2» россиянин принял участие в восьми встречах в ФНЛ, забив один мяч.