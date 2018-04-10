Источник: «Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Бакаевым

По информации источника, стороны уже начали переговоры о новом соглашении.

"Стороны уже начали диалог о пролонгации действующего договора Бакаева и его условиях. Сам Бакаев также заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в родном клубе. Переговоры проходят в позитивном ключе. С большой долей вероятности сторонам удастся прийти к взаимопониманию уже в ближайшее время", — сказал источник.

Текущий контракт 21-летнего полузащитника рассчитан до конца 2018 года.

В нынешнем сезоне Бакаев провел за основную команду пять матчей в чемпионате России. В составе «Спартака-2» россиянин принял участие в восьми встречах в ФНЛ, забив один мяч.