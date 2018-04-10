Сорокин: церемония открытия ЧМ-2018 будет компактнее и удобнее для зрителей

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о церемонии открытия чемпионата мира — 2018, которая состоится 14 июня перед началом матча сборных России и Саудовской Аравии.

«Церемония открытия ЧМ-2018 будет отличаться по формату от предыдущих церемоний. Практически принято решение, что она будет ближе к свистку судьи о начале матча, а раньше проводилась до разминки команд. Теперь всё будет гораздо компактнее по времени и удобнее для зрителей, не надо будет приходить заранее», — сказал Сорокин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».