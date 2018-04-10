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Александр Самедов: «Я же не весь с тайм с французами сидел в телефоне»
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Александр Самедов: «Я же не весь с тайм с французами сидел в телефоне» 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью «СЭ» прокомментировал инцидент, случившийся во время товарищеского матча между сборными Франции и России. Игрок подвергся критики за момент, когда он сидел на скамейке запасных и что-то делал в своем смартфоне.
— У вас не изменилось отношение к прессе после матча с Францией? Вас засняли, сидящим на скамейке запасных и что-то печатающим в телефоне. Многие здорово вас критиковали за это.
— Начнем с того, что я отыграл свой отрезок. Принял душ, переоделся в спортивный костюм. Мой телефон был на беззвучном режиме. Мне пришло СМС, я посмотрел в телефон. И в этот самый момент меня засняли. Не вижу ничего плохого в том, что я достал телефон. Тем более я закончил игру, дальше смотрел матч. Просто откликнулся на сообщение, и сразу пошли какие-то осуждения… Мне в этой ситуации оправдываться не за что. За свою игру я готов ответить, а тут… Я же не сидел весь тайм и не смотрел тупо в телефон. Вот и все. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Самедова
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