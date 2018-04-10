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Самедов объяснил, почему заглянул в телефон во время матча с Францией
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Самедов объяснил, почему заглянул в телефон во время матча с Францией 

SPORT24.ru 35 минут назад
Полузащитник сборной России Александр Самедов объяснил, почему заглянул в телефон во время контрольного матча с национальной командой Франции. Игра состоялась 27 марта в Санкт-Петербурге и завершилась поражением россиян со счетом 1:3.
Самедов вышел на поле в стартовом составе, а в перерыве был заменен. Во втором тайме его засняли сидящим на скамейке запасных и что-то печатающим в телефоне. После этого многие подвергли футболиста «Спартака» критике.
«Начнем с того, что я отыграл свой отрезок. Принял душ, переоделся в спортивный костюм. Мой телефон был на беззвучном режиме. Мне пришло СМС, я посмотрел в телефон. И в этот самый момент меня засняли. Не вижу ничего плохого в том, что я достал телефон. Тем более я закончил игру, дальше смотрел матч. Просто откликнулся на сообщение, и сразу пошли какие-то осуждения… Мне в этой ситуации оправдываться не за что. За свою игру я готов ответить, а тут… Я же не сидел весь тайм и не смотрел тупо в телефон. Вот и все», — цитирует Самедова.
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