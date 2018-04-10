Гончаренко прокомментировал конфликт с Мусой

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свой конфликт с форвардом Ахмедом Мусой , который отказался пожать наставнику руку после замены в матче с московским «Динамо».

"Это в любом случае что-то внутреннее, семейное. Это нормальная ситуация, когда вы с футболистами можете что-то выговорить друг другу. У нас здоровый коллектив, такие перепалки могут быть. Нельзя думать, что можно выиграть что-то с гладким и пушистым коллективом. На эмоциях наговорили, но и продолжать в том же духе — неправильно" — сказал Гончаренко.