Андрей Воронцевич: До первых минут последней четверти команды играли в одинаковую игру 

«Начало не очень получилось, немного выбили из колеи первые два очка, которые Илья Попов забил сверху. Это непозволительно при нашей потенциально хорошей защите.
Нижегородцы навязали нам такой бой. До первых минут четвертой четверти команды играли в одинаковую игру, и соперник показал хороший баскетбол, надо отдать им должное.
Мы смогли их нападение остановить уже только ближе к концу и не давали забивать легкие мячи, но такая игра должна была понравиться зрителям, которых сегодня было немало», — приводит слова Воронцевича «Р-Спорт».