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Ролан Гусев: «Гончаренко, конечно, виднее, но Вернблум полезнее в середине поля»
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Ролан Гусев: «Гончаренко, конечно, виднее, но Вернблум полезнее в середине поля» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник ЦСКА и «Динамо» Ролан Гусев после дерби в 25-м туре чемпионата России в интервью «СЭ» поделился мнением о причинах поражения красно-синих. По его мнению, ЦСКА стоит вернуть полузащитника Понтуса Вернблума в опорную зону.
— Главная причина поражения ЦСКА?
— Считаю, не хватило свежести. Кроме того, удивили действия армейцев при контратаках. Раньше такого не было…
— Что вы имеете в виду?
— И в матче с «Арсеналом», и в дерби с бело-голубыми ЦСКА допускал уж слишком очевидные ошибки. Нельзя так оголять зоны. Все убежали вперед, остались сзади только Игнашевич с Березуцким, никто им особо не помогал…Естественно, динамовцы разыграли комбинации и забили.
И еще: Гончаренко, конечно, виднее, но, мне кажется, Вернблум полезнее в середине поля. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Гусева
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