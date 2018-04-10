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Рондон может уйти из «Вест Бромвича» летом за 16,5 млн фунтов
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Рондон может уйти из «Вест Бромвича» летом за 16,5 млн фунтов 

SPORT24.ru 2 часа назад
Нападающий Хосе Саломон Рондон перешел в «Вест Бромвич» из ”Зенита” в августе 2015 года за 12 млн фунтов. В его контракте с английским клубом прописана сумма, за которую он может гарантированно уйти в случае вылета команды в Чемпионшип. По информации The Telegraph, это 16,5 млн фунтов.
Сообщается, что в приобретении Рондона заинтересован, в частности, «Вест Хэм». Зарплата 28-летнего футболиста на данный момент составляет 70 тысяч фунтов в неделю.
В январе 2017 года купить Рондона хотел «Тяньцзинь Цюаньцзянь», предлагавший 30 млн фунтов, однако «Вест Бромвич» ответил отказом.
За пять туров до конца сезона «Вест Бромвич» занимает последнее место в АПЛ, отставая от спасительной 17-й строчки на 10 очков. Рондон в нынешнем сезоне чемпионата Англии забил 6 голов и сделал 3 голевых паса в 31 матче.
Стоит отметить, что венесуэлец не единственный игрок, в контракте которого прописана сумма отступных на случай вылета «Вест Бромвича» в Чемпионшип.
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