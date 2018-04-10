«Бавария» и «ПСЖ» проявляют интерес к полузащитнику «Челси» Кенеди

Вторую половину нынешнего сезона 22-летний бразилец проводит в аренде в «Ньюкасле». Молодой футболист демонстрирует зрелую и уверенную игру, которая во многом помогла «сорокам» оторваться от зоны вылета и войти в первую десятку АПЛ.

«Бавария» видит в Кенеди потенциальную замену Франку Рибери и Арьену Роббену, которые могут покинуть Мюнхен после истечения контрактов в конце нынешнего сезона. Из «ПСЖ», в свою очередь, может уйти аргентинец Анхель ди Мария.