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«Бавария» и «ПСЖ» проявляют интерес к полузащитнику «Челси» Кенеди
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«Бавария» и «ПСЖ» проявляют интерес к полузащитнику «Челси» Кенеди 

SPORT24.ru 1 час назад
Вторую половину нынешнего сезона 22-летний бразилец проводит в аренде в «Ньюкасле». Молодой футболист демонстрирует зрелую и уверенную игру, которая во многом помогла «сорокам» оторваться от зоны вылета и войти в первую десятку АПЛ.
«Бавария» видит в Кенеди потенциальную замену Франку Рибери и Арьену Роббену, которые могут покинуть Мюнхен после истечения контрактов в конце нынешнего сезона. Из «ПСЖ», в свою очередь, может уйти аргентинец Анхель ди Мария.
Кенеди перешел в «Челси» в 2015 году из «Флуминенсе». Ни при Жозе Моуринью, ни при Антонио Конте футболист не смог стать игроком основного состава. Всего в футболке «Челис» он выходил на поле в 27 матчах.
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