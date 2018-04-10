Агент Бакаева: «Спартак» заинтересован в Зелимхане 

«Бакаева ценят в »Спартаке", он чувствует доверие и связывает свое будущее с клубом. Зелимхан прошел всю структуру академии команды и хотел бы продолжить свои выступления именно в составе «Спартака». Насколько мне известно, в клубе также заинтересованы в том, чтобы сохранить Бакаева — на него рассчитывает главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Конечно, Зелимхан еще не так часто появляется на поле в основном составе, но пока это не является для него проблемой. Он тренируется, делает свою работу и ждет шанса", — цитируют Цорна "Известия".