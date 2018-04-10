«Спартак» вступил в переговоры о продлении контракта Зелимхана Бакаева

«Спартак» заинтересован в том, чтобы сохранить в своем составе полузащитника молодежной сборной России Зелимхана Бакаева . Красно-белые уже вступили в переговоры о продлении контракта. Информацию об этом подтвердил официальный представитель 21-летнего футболиста Томас Цорн. Срок действия нынешнего соглашения Бакаева со «Спартаком» истекает в конце 2018 года.

«Бакаева ценят в «Спартаке», он чувствует доверие и связывает свое будущее с клубом. Зелимхан прошел всю структуру академии команды и хотел бы продолжить свои выступления именно в составе «Спартака». Насколько мне известно, в клубе также заинтересованы в том, чтобы сохранить Бакаева — на него рассчитывает главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Конечно, Зелимхан еще не так часто появляется на поле в основном составе, но пока это не является для него проблемой. Он тренируется, делает свою работу и ждет шанса», — цитируют Цорна.

В нынешнем сезоне РФПЛ Бакаев принял участие в пяти матчах «Спартака».