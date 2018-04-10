Лорис Кариус: «Для меня в „Ливерпуле“ все складывается идеально»

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» признался, что всем доволен в английском клубе. Неделю назад «красные» выиграли со счетом 3:0.

— Я просто радуюсь тому, что играю в четвертьфинале Лиги чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА Кариуса. — Это воплощение мечты, и живу ей вместе с клубом. Для меня все складывается идеально.

Матч «Манчестер Сити» — «Барселона» состоится сегодня, 10 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой встречи.