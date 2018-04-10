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Самедов: «Спартак» не в сумасшедшей форме»
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Самедов: «Спартак» не в сумасшедшей форме» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о гостевом матче 25-го тура РФПЛ с «Анжи», завершившемся победой красно-белых со счетом 4:1.
«Матч с «Анжи» показал, что «Спартак» в полном порядке, сумасшедшей форме или все-таки нужно делать скидку на соперника?» — спросили у Самедова в интервью.
«Нужно быть сдержаннее. Ни в какой мы не в сумасшедшей форме. Нормально сыграли. Здорово, что все так сложилось — победили. Не стоит забывать и о том, какое значение в футболе имеют быстрые голы. Думаю, «Анжи» просто не ожидал такого начала, оказался не готов к развитию событий. Мне кажется, просто махачкалинцы решили сыграть с нами в слишком открытый футбол. Мы сумели их за это наказать», — цитирует Самедова.
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