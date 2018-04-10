Моргунов: я не болею ни за одну из команд Единой лиги 

Чемпион Европы, вице-чемпион мира, директор департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов поделился мнением о ситуации, когда телекомментаторы позволяют себе в эфире поддерживать одну из играющих команд.
«Моя совесть чиста. Чтобы ни говорили, я не болею ни за одну из команд Единой лиги. Я — за красивый баскетбол, и если игроки какого-то клуба имеют больше красивых моментов, значит, и эмоций в их адрес будет чуть больше. А если кто-то сидит с калькулятором и считает, в пользу какой из команд комментатор сделал больше положительных высказываний — наверное, этот человек не любит баскетбол», — цитируют Моргунова «Известия».
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