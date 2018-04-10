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Американцы станут самой многочисленной группой иностранных болельщиков на ЧМ-2018
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Американцы станут самой многочисленной группой иностранных болельщиков на ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом сообщили в посольстве РФ в США отметив, что в настоящий момент американцы скупили более 16 тысяч билетов на матч.
Болельщики из Соединенных Штатов Америки станут самой многочисленной группой иностранцев, которые посетят чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщили в российском посольстве в США.
«Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16 462 билета. Они станут самой многочисленной группой иностранных фанатов. Это не может нас не радовать», — говорится в заявлении ведомства в Facebook.
Ранее в газете The Guardian появился материал, в котором американским болельщикам посоветовали «подумать дважды» перед поездкой в РФ на чемпионат мира по футболу в связи с дипломатическим кризисом между Россией и Западом. Однако, как подчеркнули в российском диппредставительстве, у жителей США лишь растет интерес к РФ.
«Американцы хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела в России на самом деле», — говорится в сообщении.
Кроме того, в российском посольстве подчеркнули, что такие «предупреждения» могут быть связаны с тем, что получится обратный эффект — жителям США понравится Россия.
«Угроза на самом деле есть. Угроза в том, что значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде», — рассказали в ведомстве.
Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июня. Он пройдет на 12 стадионах в 11 российских городах.
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