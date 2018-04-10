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Хоккеисты сборной Хабаровского края — серебряные призёры России
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Хоккеисты сборной Хабаровского края — серебряные призёры России 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Кемерово завершился финал первенства России по хоккею с мячом среди юниоров 1999-2000 годов рождения. Сборная Хабаровского края, составленная на базе дублёров «СКА-Нефтяника», стала обладателем серебряных наград, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Проиграв в стартовом матче будущему чемпиону, хозяевам льда — сверстникам «Кузбасса», хабаровчане выиграли оставшиеся шесть встреч и в итоге обогнали бронзового призёра на пять очков. Хоккеисты края обыграли сборную Нижегородской области — 5:3, кировскую «Родину» — 10:5, красноярский «Енисей» — 13:6, ульяновскую «Волгу» — 13:4, новосибирский «Сибсельмаш» — 8:5 и кемеровский «Шахтёр» — 13:2.
— Жаль, что главные фавориты встретились уже в первом туре, а не на финише турнира, — считает исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус. — Остальные участники выглядели откровенно слабее и где-то даже сыровато. Сейчас главная задача — сохранить и заинтересовать юниоров, которые смогли бы безболезненно перейти во взрослый хоккей.
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