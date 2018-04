Билл Питерс будет руководить сборной Канады на чемпионате мира

На мировом первенстве, которое пройдет в Дании, канадцы сыграют в группе B с Германией, Данией, Кореей, Латвией, Норвегией, США и Финляндией.

Напомним, Питерс уже руководил национальной командой на чемпионате мира-2016, когда канадцы стали победителями турнира.

#NEWS | Bill Peters will lead Canada at the 2018 IIHF World Championship, joined on the bench by Bob Boughner and Mike Yeo. #IIHFWorldshttps://t.co/r6wSydJdRR pic.twitter.com/AlRmTs9CM4

— Hockey Canada (@HockeyCanada) 9 апреля 2018 г.