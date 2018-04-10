Ролан Гусев: «Абсолютно правильно, что Гончаренко напихал Мусе» 

Бывший полузащитник ЦСКА и «Динамо» Ролан Гусев после дерби в 25-м туре чемпионата России в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод, в котором нападающий красно-синих Ахмед Муса не пожал руку главному тренеру Виктору Гончаренко. По мнению экс-футболиста, наставник поступил правильно, раскритиковав форварда.
— Не знаю, что там произошло. Думаю, что тренер и нападающий поговорят, и конфликт будет исчерпан. Если Муса сделал это специально, то, конечно, поступил некрасиво. И дело даже не в его статистике (1 гол в 9 матчах. — Прим. «СЭ»). Даже если бы он забил 30 мячей, так вести себя нельзя. И любой уважающий себя тренер отреагирует жестко и эмоционально. Так и поступил Гончаренко. Если бы он это проглотил, дал бы слабину. Абсолютно правильно, что напихал Ахмеду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Гусева