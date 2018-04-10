Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро настаивает, что у «Ромы» и «Ювентуса» есть шансы выйти в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на сильных соперников. По его словам, желание победить может сыграть решающую роль для команд.
— «Ювентус» и «Рома» — отличные команды, и все еще возможно, — цитирует RMC Sport Дель Пьеро. — Все может случиться, даже играя против таких великих команд, как "Реал" и «Барселона». Психологический аспект и желание победить могут иметь решающее значение. Это будет сложно, но, как итальянец и «Ювентино», я надеюсь, что они смогут пройти.
Рома — Барселона
Реал — Ювентус