Лига чемпионов. «Рома» — «Барселона». Главный неудачник матча

Кто был главным антигероем «Барселоны» на «Олимпико».

«Барселона» поделом получила в Риме за легкомысленность, граничащую с элементарным ротозейством. Нужно было сильно постараться, чтобы за полтора часа разбазарить преимущество в три мяча, но каталонцы в очередной раз доказали: для них нет ничего невозможного. Только эта команда в последние годы отыгрывалась в Лиге чемпионов с 0:4 и уступала по сумме двух матчей после 4:1. В прошлом сезоне сине-гранатовые продемонстрировали беспримерную силу духа, в этом — образчик безволия и халатности.

Не подумайте, это ни в коем разе не попытка принизить доблести «Ромы» — в своём яростном порыве она была эпически прекрасна. Её напор отчасти объясняет наступательную импотенцию «Барсы», но не оправдывает. Для команды, располагающей одной из сильнейших атак на планете, этот ноль в любом случае прискорбен, а в комплексе с хозяйской тройкой — унизителен.

Секта свидетелей Криштиану торжествует: миф об инопланетном происхождении Месси очередной раз развенчан. Фантасмагория на «Олимпико» поставила под сомнение сверхъестественные способности аргентинского волшебника. Вдохновение покинуло Лео в самый неподходящий момент, когда команда в нём больше всего нуждалась. Но выставлять Месси главным неудачником римского полуфинала могут только слепцы или злобные хейтеры. На самом деле больше Месси для предотвращения позора «Барселоны» в этом матче не сделал никто. Если вы этого не заметили, значит, недостаточно внимательно смотрели.

По выражению лица Лионеля безумно сложно определить его настроение — до того редко Месси сбрасывает маску непроницаемой сосредоточенности. Но в Риме барселонский вожак явно был не в духе. Недовольство Месси — на себя, партнёров, счёт на табло (2:0 к тому времени) — вылилось в несвойственный ему жест. Обычно равнодушно наблюдающий — пыжьтесь-пыжьтесь — за проносящимися мимо соперниками, он вдруг откровенно срубил Найнгголана на чужой половине поля. Но даже предупреждение от судьи не вывело Месси из состояния глубокой задумчивости. Лео принял карточку с отрешённым видом, словно происходящее на поле его не касается.

Но даже такой Месси — сверх всякой меры погружённый в себя и будто бы заторможенный — угрожал воротам Алисона Бекера чаще всех остальных игроков в лазурных майках, вместе взятых. Месси нанёс больше всех ударов по воротам (5). Из трёх каталонских попаданий в створ два — его. Плюс 3 заработанных фола (больше только у Иньесты). Возможно, для гения атаки и невыдающаяся статистика, но точно не провальная.

Заковыряй Лео мячик в сетку после финального вторжения в штрафную, соцсети вновь наполнились бы панегириками во славу спасителя «Барсы». Одно движение звёздной ноги радикально изменило бы рецензии футбольных критиков. Но ударная левая вдруг дрогнула и подвела Месси, позволив состояться самой ошеломительной сенсации сезона.

Казалось бы, в последнее время под воздействием прагматичных идей Вальверде «Мессизависимость» «Барселоны» начала неуклонно снижаться. Но в Риме она вновь проявилась в полной мере. В критический момент сезона рядом с аргентинцем не нашлось протагониста, способного взвалить лидерскую ношу на себя. И в первую очередь это упрёк его ближайшему соратнику по линии атаки, которому по роду службы положено доставлять мяч в сетку чужих ворот. Кто действительно провалил римскую кампанию «блауграна», так это Луис Суарес

Эксклюзивность уругвайского нападающего заключается в том, что его индивидуализм — особого рода: он не идёт вразрез с коллективными интересами. Суарес не станет жмотничать, заметив партнёра в более удобной позиции. Доказательства? Извольте. Связка Суареса и Месси по сей день остаётся самой продуктивной в Лиге чемпионов (3 гола Лео с передач Луиса). Место уругвайца в топ-15 лучших ассистентов Примеры тоже о чём-то да говорит. Много отдавая партнёрам, Суарес немало получает взамен. Так вот, в Риме бомбардир не явил ни одной грани своего наступательного таланта.

За 94 (с компенсированными) минуты Суарес изыскал всего одну возможность для удара, и тот был блокирован защитой. Ни одного попадания в створ — такая оказия с El Pistolero случилась впервые в 2018 году. Последний раз он выглядел настолько беспомощно в ноябре прошлого года, и снова-таки в Италии. В туринском матче с «Ювентусом» Суарес сподобился всего на два удара, один неточный и один блокированный, и «Барса» довольствовалась «нулёвкой».

На этот раз команда в куда большей степени нуждалась в наступательных умениях своего Стрелка. Но он не преуспел ни в завершении, ни в созидании. Лишь один из 22 игроков стартовых составов пасовал хуже Суареса — это Тер Стеген, вратарь. 52% точных передач — это не просто мало, недопустимо мало для мастера такого класса. Редкий шанс затмить Великого Суарес благополучно упустил, а ругать и троллить всё равно будут Месси. Тем самым подтверждая его исключительность.