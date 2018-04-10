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«Рома» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
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«Рома» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 

Чемпионат.com 27 минут назад
Сегодня, 10 апреля, в Риме на стадионе «Олимпико» состоится ответный 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Барселона». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Барселона». Ранее команды встречались друг с другом пять раз. Два раза победу одерживала «Барселона», два раза команды сыграли вничью, «Рома» выигрывала один раз.
Матч «Рома» — «Барселона» обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Его помощниками будут Николя Дано и Сириль Грингор. Четвёртым рефери будет Хишам Закрани, а дополнительными помощниками судьи — Рюдди Бюке и Николя Ренвий. В рейтинге УЕФА «Рома» занимает 22-е место, «Барселона» расположилась на третьем месте. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Рому» со счётом 4:1.
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