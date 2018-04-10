«Рома» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 10 апреля, в Риме на стадионе «Олимпико» состоится ответный 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Барселона». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Барселона». Ранее команды встречались друг с другом пять раз. Два раза победу одерживала «Барселона», два раза команды сыграли вничью, «Рома» выигрывала один раз.