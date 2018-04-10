Кевин Де Брейне: «Голова — мой козырь»

Полузащитник «Манчестер Сити»​ Кевин Де Брейне​ перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил, что не считает, что его позиция на поле поменялась с приходом на пост главного тренера Хосепа Гвардьолы. Также он заявил, что его сильнейшим качеством является голова.

— Расскажите о своей роли в этом сезоне. Она чуть отличается от того, как вы играли в «Сити» на первых порах. Что изменилось?

— Играю чуть глубже, но люди видят что-то еще. Я же не считаю, что ситуация сильно изменилась. Я действую на позиции полузащитника, как и большую часть своей карьеры. Там я играл и в «Генке», и в «Вердере». Думаю, я просто прибавил как игрок, стал лучше.

— Как Хосеп Гвардьола объяснил видение амплуа, в котором использует вас в этом сезоне?

— Никаких изменений по сравнению с прошлым сезоном особо и нет. Просто команда сыгралась и чуть поднажала. Мы стали сильнее, чем год назад. Новички идеально подошли под наш стиль, все отлично справляются со своими обязанностями.

— Что бы вы назвали своим главным козырем на футбольном поле?

— Свою голову.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 10 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой встречи.