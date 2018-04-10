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Результаты прошлогоднего ремонта дорог огорчают красноярцев
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Результаты прошлогоднего ремонта дорог огорчают красноярцев 

АиФ Красноярск 20 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
На ул. Партизана Железняка в Красноярске развалились новые бордюры
Развалившиеся бордюры вдоль отремонтированного участка дороги в краевом центре заметил депутат Заксобрания Александр Глисков.
На своей странице в соцсети депутат разместил фотографию бордюра, который выглядит совсем непрезентабельно. Между тем со времени ремонта прошло менее года.
«Поскольку бордюры вдоль отремонтированной в прошлом году за бюджетные средства улица Партизана Железняка менее чем за год пришли в негодность, прошу «раздеть, распотрошить и пустить по миру» подрядчика данных работ», — написал Александр Глисков.
В комментариях пресс-секретарь главы города Алёна Лунёва сообщила, что департамент горхозяйства в курсе ситуации: «Сейчас идёт проверка -ориентировочно до конца следующей недели. По её результатам будут оформлены претензии».
Отметим, подобная ситуация, когда результаты прошлогоднего ремонта выглядят безобразно, не редкость в Красноярске. Например, вот так выглядит установленное в прошлом августе ограждение на ул. Ладо Кецховели. Состояние брусчатки тоже оставляет желать лучшего.
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