Результаты прошлогоднего ремонта дорог огорчают красноярцев

На ул. Партизана Железняка в Красноярске развалились новые бордюры

Развалившиеся бордюры вдоль отремонтированного участка дороги в краевом центре заметил депутат Заксобрания Александр Глисков

На своей странице в соцсети депутат разместил фотографию бордюра, который выглядит совсем непрезентабельно. Между тем со времени ремонта прошло менее года.

«Поскольку бордюры вдоль отремонтированной в прошлом году за бюджетные средства улица Партизана Железняка менее чем за год пришли в негодность, прошу «раздеть, распотрошить и пустить по миру» подрядчика данных работ», — написал Александр Глисков.

В комментариях пресс-секретарь главы города Алёна Лунёва сообщила, что департамент горхозяйства в курсе ситуации: «Сейчас идёт проверка -ориентировочно до конца следующей недели. По её результатам будут оформлены претензии».

Отметим, подобная ситуация, когда результаты прошлогоднего ремонта выглядят безобразно, не редкость в Красноярске. Например, вот так выглядит установленное в прошлом августе ограждение на ул. Ладо Кецховели. Состояние брусчатки тоже оставляет желать лучшего.