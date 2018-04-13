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Фанаты «Ливерпуля» признаны самыми шумными и поющими в Англии
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Фанаты «Ливерпуля» признаны самыми шумными и поющими в Англии 

Советский спорт 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Фанаты «Ливерпуля» признаны самыми шумными и поющими в английской премьер-лиге, сообщает Sky Sports.
В Англии составили рейтинг болельщиков клубов АПЛ на основе данных опроса более четырех тысяч фанатов, бывших игроков и тренеров.
В результате фанаты «Ливерпуля» возглавили все четыре рейтинга: самые шумные дома и на выезде и самые поющие дома и на выезде.
В тройку лучших по шумовой поддержке в домашних матчах также вошли болельщики «Ньюкасла» и «Кристал Пэлас», по шуму в гостях — «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед».
Распевать песни дома также любят фанаты «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла», а в гостях — «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла».
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