Фанаты «Ливерпуля» признаны самыми шумными и поющими в Англии

Фанаты «Ливерпуля» признаны самыми шумными и поющими в английской премьер-лиге, сообщает Sky Sports.

В Англии составили рейтинг болельщиков клубов АПЛ на основе данных опроса более четырех тысяч фанатов, бывших игроков и тренеров.

В результате фанаты «Ливерпуля» возглавили все четыре рейтинга: самые шумные дома и на выезде и самые поющие дома и на выезде.

В тройку лучших по шумовой поддержке в домашних матчах также вошли болельщики «Ньюкасла» и «Кристал Пэлас», по шуму в гостях — «Ньюкасла» и « Манчестер Юнайтед ».

Распевать песни дома также любят фанаты «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла», а в гостях — «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла».