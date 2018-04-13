Фанаты «Ливерпуля» признаны самыми шумными и поющими в Англии 

Фанаты «Ливерпуля» признаны самыми шумными и поющими в английской премьер-лиге, сообщает Sky Sports.
В Англии составили рейтинг болельщиков клубов АПЛ на основе данных опроса более четырех тысяч фанатов, бывших игроков и тренеров.
В результате фанаты «Ливерпуля» возглавили все четыре рейтинга: самые шумные дома и на выезде и самые поющие дома и на выезде.
В тройку лучших по шумовой поддержке в домашних матчах также вошли болельщики «Ньюкасла» и «Кристал Пэлас», по шуму в гостях — «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед».
Распевать песни дома также любят фанаты «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла», а в гостях — «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла».