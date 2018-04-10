Российские и аргентинские хулиганы решили напасть на фанатов из Англии

На форумах любителей футбола сообщается, что аргентинские и российские фанаты проводили онлайн-встречи, чтобы объединить силы этим летом. Из-за угрозы насилия Англия теперь может столкнуться с самым низким за последние годы количеством фанатов, присутствующих на Чемпионате мира по футболу.

Источник в британском правительстве сообщил: «На решение многих поклонников футбола остаться дома повлияла смесь факторов: российские хулиганы, склонная к рукоприкладству полиция и вероятность надувательства».

Российские хулиганы, по некоторым данным, летали в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, чтобы обсудить дальнейшие планы.

Их цель состояла в том, чтобы сформировать альянс насилия исключительно для того, чтобы напасть на английских фанатов, которые отважатся отправиться этим летом в Россию.

Эти новости вызовут беспокойство у тех английских фанатов, которые до сих пор помнят российских качков, нападавших на них на Чемпионате Европы 2016 года во Франции.

51-летний Эндрю Бэйч (Andrew Bache) получил черепно-мозговые травмы вследствие нападения фанатов в Марселе.

Господин Бэйч из Портсмута лишь недавно вышел из комы.

Хулиган, обвиняемый в «покушении на убийство» 51-летнего англичанина, был арестован ранее в этом году в результате проводившегося розыска.

Изначально ожидалось, что около 20 тысяч фанатов Англии поедут в Россию на Чемпионат мира по футболу этим летом, сейчас же считается, что турнир посетят лишь 10 тысяч из них.

Российские источники в дипломатических кругах сообщают, что Великобритания подала менее 10 тысяч заявлений на визу, спрос на билеты тоже был низкий. Старший офицер полиции Марк Робертс (Mark Roberts), координировавший работу полиции в ходе Чемпионата Европы 2016 года, заявил: «Существуют определенные риски, потому что, если вы вспомните, что произошло в Марселе, то там присутствовали российские болельщики, намеревавшиеся чинить серьезные беспорядки и нанести значительные травмы».

«Достаточно открыть «Ютуб» (Youtube), чтобы понять, что в России серьезно стоит проблема с футбольными хулиганами, которые обычно доходят до крайнего уровня насилия. Совершенно очевидно, что это является потенциальной проблемой. Уравновесить ситуацию можно, задавшись вопросом: считаем ли мы, что российская полиция намерена серьезно отнестись к ее решению? Существуют ли указания российского государства для серьезного решения этой проблемы? И я считаю, что мы увидим утвердительный ответ на наши вопросы».

Господин Шпрыгин является председателем российского союза болельщиков, его обвиняли в организации насильственных действий в 2016 году.

Он заявил: «Все, чем заняты теперь агенты ФСБ, — это работа над Чемпионатом мира. Они уже не ищут иностранных шпионов — только футбольных хулиганов, по строгому предписанию от правительства. Хулиганы же ждут не дождутся окончания Чемпионата мира, чтобы все вернулось на круги своя».