Владимирские борцы показали свои силу

На фото: Магомед Ярбилов . Фото пресс-службы администрации Владимирской области

В Уфе завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 51 региона страны.

Владимирский борец Магомед Ярбилов в весовой категории до 72 килограммов завоевал первое место чемпионата, а его коллега по команде Ислам Хаджиев взял «бронзу» в весе до 82 килограммов.

На фото: Ислам Хаджиев.

Отмечу, что всего Владимирскую область на этом первенстве представляли шесть борцов.