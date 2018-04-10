Владимирские борцы показали свои силу 

На фото: Магомед Ярбилов. Фото пресс-службы администрации Владимирской области
В Уфе завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 51 региона страны.
Владимирский борец Магомед Ярбилов в весовой категории до 72 килограммов завоевал первое место чемпионата, а его коллега по команде Ислам Хаджиев взял «бронзу» в весе до 82 килограммов.
На фото: Ислам Хаджиев.
Отмечу, что всего Владимирскую область на этом первенстве представляли шесть борцов.