Менье не собирается уходить из «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Тома Менье не собирается покидать команду в летнее трансферное окно. Тем не менее, бельгиец разочарован, что в прошлом сезоне он сыграл 35 матчей, а в этом — только 15.

— С личной точки зрения, этот сезон был довольно сложным, — цитирует L'Equipe Менье. — По сравнению с игровым временем, полученным в прошлом сезоне, я сыграл всего лишь 15 матчей. Есть небольшое разочарование. Я получаю удовольствие от игры на поле. Я хочу играть в футбол, но у меня есть еще два года по контракту с «ПСЖ». Моя цель — остаться в Париже.