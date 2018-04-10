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Менье не собирается уходить из «ПСЖ»
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Менье не собирается уходить из «ПСЖ» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «ПСЖ» Тома Менье не собирается покидать команду в летнее трансферное окно. Тем не менее, бельгиец разочарован, что в прошлом сезоне он сыграл 35 матчей, а в этом — только 15.
— С личной точки зрения, этот сезон был довольно сложным, — цитирует L'Equipe Менье. — По сравнению с игровым временем, полученным в прошлом сезоне, я сыграл всего лишь 15 матчей. Есть небольшое разочарование. Я получаю удовольствие от игры на поле. Я хочу играть в футбол, но у меня есть еще два года по контракту с «ПСЖ». Моя цель — остаться в Париже.
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