Три мяча для прохода: «Рома», вопреки прогнозам, постарается взять реванш у «Барселоны»

«Рома» — «Барселона»

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Начало матча: 21:45 Арбитр: Клеман Турпен (Франция)

После крупного поражения на «Камп Ноу» (1:4), итальянская «Рома» в ответной игре 1/4 финала Лиги Чемпионов на родном «Олимпико» примет каталонскую «Барселону». Мало кто верит в то, что римлянам удастся вернуть интригу в это противостояние. Ведь для выхода в следующий раунд «волкам» нужно забивать три мяча лидеру испанской Ла Лиги и при этом сохранить свои ворота в неприкосновенности. Впрочем, если учитывать, что в текущем розыгрыше турнира четыре домашних встречи «Рома» завершила с общим счетом 5:0, то эта задача не выглядит невыполнимой.

Римляне неплохо сдерживали атаки каталонского клуба в первом матче команд вплоть до первого забитого мяча. Во всяком случае, самим игрокам «Барселоны» не удавалось отличиться, пока им не помогли в этом футболисты «Ромы». Сначала в конце первого тайма мяч в свои ворота срезал Де Росси, а вначале второй половины такой же трюк повторил Манолас. В атаке у итальянцев было всего три реальных момента за матч, один из которых завершился голом.

Похоже, что неудача в первом матче немного выбила «Рому» из колеи. На выходных римский клуб ничего не смог поделать на родной арене с «Фиорентиной», уступив в важном для себя поединке со счетом 0:2. Однако позиции команды Ди Франческо остались незыблемы в таблице. Римляне, как и раньше, занимают третью строчку в турнирной таблице и это тот максимум, которого они могут добиться в текущем розыгрыше Серии А.

"Барселона" на сегодняшний день не имеет проблем с составом, поэтому на предстоящий поединок Эрнесто Вальверде взял абсолютно всех сильнейших игроков. Каталонцы в этом сезоне в целом отлично выглядят в обороне, а их прагматичная игра давно уже не является новостью для болельщиков. В родном чемпионате «Барселоне» на выезде забивают не так много. В целом больше трех голов за игру было забито лишь в трех из 16 гостевых поединков «сине-гранатовых» в Примере.

Перед ответным четвертьфинальным поединком Лиги чемпионов «Барселона» размялась в домашнем матче против «Леганеса» (3:1, хет-триком отметился Лионель Месси ). В чемпионате «сине-гранатовые» идут без поражений и заслуженно являются единоличными лидерами, имея гандикап от ближайшего преследователя в одиннадцать очков.

Предстоящий поединок станет шестым в истории противостояний обеих команд. Несмотря на классовое превосходство, «Барселона» выиграла только два матча из предыдущих пяти (6:1 и 4:1). На выезде каталонцы играли неудачно, скатав ничью 1:1 и потерпев римское поражение со счетом 0:3.

Интересные факты противостояния «Ромы» и «Барселоны»:

"Рома" никогда не проигрывала «Барселоне» на «Стадио Олимпико»

Римляне не могут выиграть в трех матчах кряду

Беспроигрышная серия каталонцев длится 18 игр В 4 играх текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Рома» не пропустила ни одного мяча

Ориентировочные составы на игру:

"Рома": Алиссон — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Пеллегрини, Стротман, Перотти, Ундер, Джеко.

"Барселона": тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба, Роберто, Паулиньо, Иньеста, Ракитич, Л. Суарес, Месси.

Прогноз на матч «Рома» — «Барселона»:

В матче на «Стадио Олимпико» не стоит ждать открытой игры. «Барселона» уже взяла свое в первом матче, поэтому не станет идти вперед большими силами. Испанцы знают, что итальянская манера игры полна физической силовой борьбы, поэтому не будут лезть на рожон раньше времени во избежание совсем ненужных травм. «Рома» же до последнего не будет рисковать, ставя задачу в первую очередь не пропустить.

Букмекеры не сомневаются в успехе «Барселоны», принимая ставки на победу гостей с коэффициентом — 1.65. Вероятность победы римлян в этом матче оценивается в 5.00 баллов, а ничьей в — 4.55.