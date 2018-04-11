Иркутская область присоединилась к программе по развитию детского хоккея с шайбой «Добрый лёд»

Иркутская область присоединилась к программе развития детского ледового спорта «Добрый лёд», реализуемой Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с целью формирования условий и дополнительных возможностей для развития детского хоккея. В рамках программы в Приангарье пройдет два турнира по хоккею с шайбой — «Кубок Добрый лёд» и «Добрый лёд на Байкале» среди юношеских команд. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

— Совсем недавно все мы были свидетелями триумфальной победы сборной команды России по хоккею на Олимпийских играх в Корее, но большие победы начинаются с детского спорта. Проект «Добрый лёд» призван найти новые таланты. Наши традиции сегодня говорят о том, что ребята имеют все шансы достойно проявить себя. Я хочу поблагодарить Фонд Елены и Геннадия Тимченко, которые впервые включили Иркутскую область в этот проект, за предоставленную возможность, — сказал Илья Резник

Межрегиональные соревнования по хоккею среди детских команд «Кубок Добрый лёд» проводятся в третий раз. В этом году впервые к ним присоединились команды из Иркутской области, республик Татарстан и Саха (Якутия). Всего за кубок будут бороться 72 команды из 16 регионов страны.

«Кубок Добрый лёд» проводится в три этапа: региональный, межрегиональный и финальный. Как отметил министр спорта области, региональный этап пройдет с 24 по 27 апреля в Ледовом дворце в Иркутске среди команд детей 2006-2007 годов рождения. В нем примут участие шесть команд из Иркутска, Братска, Ангарска, Тулуна, села Хомутово Иркутского района. Победитель регионального этапа будет представлять Приангарье на межрегиональном этапе, который пройдет в октябре 2018 года.

Кроме того, с 27 апреля по 2 мая в Ангарске на стадионе «Ермак» пройдет турнир «Добрый лёд на Байкале». Как рассказал директор Центра спортивной подготовки сборных команд Иркутской области Виктор Учеватов , в этом турнире участвуют команды ребят 2007-2008 годов рождения. Планируется, что на лед выйдут 12 команд из Иркутской области, республики Алтай, Хабаровского, Приморского, Красноярского, Забайкальского краев, а также на турнир приглашена одна команда из Китая.

Справка: Программа развития детского ледового спорта «Добрый лёд» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко стартовала в 2012 году. Цели программы — создать условия для развития и популяризации хоккея в России и сделать хоккей доступным для каждого ребенка.

Основные направления работы: формирование системы подготовки детских тренеров, создание научно-методического центра развития детского хоккея, гранты для детских тренеров и хоккейных команд, улучшение инфраструктуры, оснащение детских команд хоккейным инвентарем и экипировкой и другие.