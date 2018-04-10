«Неприятное зрелище»: Навка показала фото Маргариты Симоньян с жареным поросенком

Татьяна Навка решила отметить кулинарный талант своей подруги, журналиста Маргариты Симоньян , в честь ее дня рождения. Однако пользователей соцсетей шокировало приготовленное именинницей блюдо.

При этом большинство подписчиков фигуристки возмутило фото зажаренного молодого поросенка, им стало его очень жалко. Кроме того, комментаторы не упустили случая уколоть Симоньян тем, что она якобы увела Кеосаяна от жены Алены Хмельницкой . «Чужих мужей она еще успевает уводить» «Когда покупаем мясо на вес, не такое жуткое зрелище!» «Уберите фото это жестокое! Ужас!» «Какое варварство! Неприятное зрелище»

Маргарита Симоньян стала второй супругой известного режиссера Тиграна Кеосаяна, который до этого 21 год был женат на актрисе Алене Хмельницкой. Маргарита родила Кеосаяну двоих детей: дочь Марьяну, которой четыре года, и сына Баграта, которому пока три года.

Отметим, что сама Татьяна Навка не менее целеустремленная, чем ее подруга. Женщина добилась больших высот в фигурном катании, недавно во второй раз с успехом прошло ее ледовое шоу «Руслан и Людмила». При этом Татьяна успевает заниматься и с дочкой Надей, которой тоже прочат успехи в спорте.