Рамос: «"Реалу" осталось покончить с «Ювентусом» на «Сантьяго Бернабеу»»

Защитник ”Реала” Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (11 апреля), который он пропустит из-за дисквалификации. Первая встреча прошла в Турине и завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

”Я не смогу сыграть в этом матче, но любой футболист почтет за честь выйти на поле в такой атмосфере. Это уникальные матчи и эмоции. Нам осталось покончить с «Ювентусом» в этом противостоянии на «Сантьяго Бернабеу».

В Лиге чемпионов каждый матч сложный. Мы отдадим все силы в предстоящей игре”, — приводит слова Рамоса пресс-служба «Реала».