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Рамос: «"Реалу" осталось покончить с «Ювентусом» на «Сантьяго Бернабеу»»
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Рамос: «"Реалу" осталось покончить с «Ювентусом» на «Сантьяго Бернабеу»» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник ”Реала” Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (11 апреля), который он пропустит из-за дисквалификации. Первая встреча прошла в Турине и завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».
”Я не смогу сыграть в этом матче, но любой футболист почтет за честь выйти на поле в такой атмосфере. Это уникальные матчи и эмоции. Нам осталось покончить с «Ювентусом» в этом противостоянии на «Сантьяго Бернабеу».
В Лиге чемпионов каждый матч сложный. Мы отдадим все силы в предстоящей игре”, — приводит слова Рамоса пресс-служба «Реала».
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