«Реал» пропустил самый быстрый домашний мяч в Лиге чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич поразил ворота «сливочных» на 76-й секунде ответного матча противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Этот мяч стал самым быстрым пропущенным для «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках этого турнира

Первый матч 1/4 финала завершился победой «Реала» в Турине со счетом 3:0.