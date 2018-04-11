Ещё
«Реал» пропустил самый быстрый домашний мяч в Лиге чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» пропустил самый быстрый домашний мяч в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Мадридский футбольный клуб «Реал» пропустил самый быстрый домашний гол в Лиге чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич поразил ворота «сливочных» на 76-й секунде ответного матча противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Этот мяч стал самым быстрым пропущенным для «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках этого турнира
Первый матч 1/4 финала завершился победой «Реала» в Турине со счетом 3:0.
"Газета.Ru" следит за матчем «Реал» — «Ювентус» в текстовой онлайн-трансляции. По итогам 88 минут встречи счет 3:0 в пользу итальянского клуба.
Газета.Ru: последние новости
«Бавария» - «Севилья». Стартовые составы Арсен Венгер: Дзагоев и Головин – самые сильные полузащитники России Симоне Индзаги: Было бы великолепно сыграть с «Ромой» за Суперкубок УЕФА
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»51
WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение