«Реал» пропустил самый быстрый домашний мяч в Лиге чемпионов 

Мадридский футбольный клуб «Реал» пропустил самый быстрый домашний гол в Лиге чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич поразил ворота «сливочных» на 76-й секунде ответного матча противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Этот мяч стал самым быстрым пропущенным для «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках этого турнира
Первый матч 1/4 финала завершился победой «Реала» в Турине со счетом 3:0.
"Газета.Ru" следит за матчем «Реал» — «Ювентус» в текстовой онлайн-трансляции. По итогам 88 минут встречи счет 3:0 в пользу итальянского клуба.