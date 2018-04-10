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Самарский рыбак поймал 9-килограммовую щуку на вскрывшейся Волге
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Самарский рыбак поймал 9-килограммовую щуку на вскрывшейся Волге 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Щука весом почти 9 килограммов — таким стал главный трофей самарского рыбака, вышедшего на только что вскрывшуюся Волгу.
Не успел завершиться ледоход, как друзья-рыбаки, гонимые своей страстью, расчехлили спиннинги и вышли на Волгу. Средь белых льдин им удалось поймать несколько довольно серьезных экземпляров судака и щуки.
Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ»
Но главный трофей — 9-килограммовая героиня русской сказки. Таким образом самарский рыбак практически повторил свой личный рекорд: прошлым летом он вытянул из Волги щуку на 10 кг.
Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ»
Счастливчик отмечает, что до запрета на рыбную ловлю остаётся около 10 дней, ведь в этом году Волга вскрылась достаточно поздно — обычно рыбаки имели в своём распоряжении хотя бы 3-4 недели. Тем не менее самарец уверен, что это отличный старт для первого дня открытия сезона.
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