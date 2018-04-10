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Роллер-сезон приглашают открыть иркутян 14 апреля
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Роллер-сезон приглашают открыть иркутян 14 апреля 

АиФ Иркутск 54 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
14 апреля 2018 года в Иркутске состоится открытие роллер-сезона. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднику. В программе показательные выступления, соревнования, полоса препятствий и массовый заезд по Нижней Набережной. Начало в 14:00 у Московских ворот.
Организаторы — роллер-школа RSQ School — приготовили призы и подарки. Свои призы лучшим роллерам вручит и редакция «АиФ-Иркутск», которая выступает информационным спонсором мероприятия.
Не забудьте захватить с собой ролики и хорошее настроение.
Так проходило открытие роллер-сезона в 2017 году:
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