Гвардиола: тренировать «Манчестер Сити» — настоящее удовольствие

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил восхищение своими подопечными, а также рассказал о настрое «горожан» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». По словам специалиста, манкунианцы способны пробиться в следующий раунд турнира, передает "Советский спорт"

"Моя команда невероятна, и ее мало с кем можно сравнить. Это топ-клуб исключительного уровня. Тренировать их — настоящее удовольствие. Я был доволен даже три дня назад, когда мы играли с "Манчестер Юнайтед" . Мы готовы биться со всеми командами в Европе, но гора, на которую нам нужно взобраться, очень высока.

Может быть, нам нужно больше времени, чтобы сделать следующий шаг. В этом сезоне, тем не менее, мы уже были лучше, чем в предыдущем, и я чувствую, что следующий сезон будет еще лучше. Нужно идти вперед, и мы попытаемся сделать это сейчас", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

В первом матче 1/4 финала с «Ливерпулем» «Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение со счетом 0:3. Ответная игра состоится в Манчестере 10 апреля.