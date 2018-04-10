Женский баскетбольный клуб УГМК вышел в полуфинал плэй-офф Чемпионата России и сыграют с клубом «Енисей» из Красноярска 10 и 13 апреля на паркете ДИВСа.
Билеты можно приобрести в кассах ДИВСа.
Нчало в 19:00, трансляция на какнале клуба и на сайте РФБ Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
Олимпийская набережная, 3, ДИВС
Центр карты:
56.847316567853476,60.59614499999999
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.847316,60.596145
Дата:
пятница, апреля 13, 2018
Комментарий к дате:
18:30 Стоимость:
от 50 рублей
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