Баскетбол: УГМК — Енисей (Красноярский край)

Женский баскетбольный клуб УГМК вышел в полуфинал плэй-офф Чемпионата России и сыграют с клубом «Енисей» из Красноярска 10 и 13 апреля на паркете ДИВСа.

Билеты можно приобрести в кассах ДИВСа.

Нчало в 19:00, трансляция на какнале клуба и на сайте РФБ Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

Олимпийская набережная, 3, ДИВС

Центр карты:

56.847316567853476,60.59614499999999

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.847316,60.596145

Дата:

пятница, апреля 13, 2018

Комментарий к дате:

18:30 Стоимость:

от 50 рублей

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