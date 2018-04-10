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Агент: «Магнитка» — это перевернутая страница для Самсонова
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Агент: «Магнитка» — это перевернутая страница для Самсонова 

LiveSport.Ru 38 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Агент Игорь Ларионов, представляющий интересы вратаря «Магнитки» Ильи Самсонова, сообщил, что его клиент в ближайшее время подпишет контракт новичка с «Вашингтоном».
Самсонов был выбран «Кэпиталз» на драфте 2015 года под общим 22-м номером.
Всего в КХЛ 21-летний голкипер сыграл 87 матчей за «Металлург», одержав 37 побед. В среднем Самсонов отражал 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,19.
«Самсонов уже готов вылететь в Вашингтон для подписания контракта. У него будет контракт новичка. «Металлург» — это перевернутая страница», — сказал Ларионов в интервью «Чемпионату».
«Про будущее Наиля Якупова пока невозможно говорить, лезть в головы людям. Нужно посмотреть, как пройдет сезон. Ситуация может поменяться в любую секунду. Сейчас он игрок «Колорадо», до 1 июля контракт у Наиля именно с этим клубом. Все мысли хоккеиста только об игре в плей-офф», — добавил агент.
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