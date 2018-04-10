Агент: «Магнитка» — это перевернутая страница для Самсонова

Самсонов был выбран «Кэпиталз» на драфте 2015 года под общим 22-м номером.

Всего в КХЛ 21-летний голкипер сыграл 87 матчей за «Металлург», одержав 37 побед. В среднем Самсонов отражал 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,19.

«Самсонов уже готов вылететь в Вашингтон для подписания контракта. У него будет контракт новичка. «Металлург» — это перевернутая страница», — сказал Ларионов в интервью «Чемпионату».