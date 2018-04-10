Сергей Глушко показал таксофоны, исполняющие песни Владимира Высоцкого

Российский актер Сергей Глушко решил показать подписчикам в Инстаграме довольно любопытное видео. Во время гастролей артист прогулялся по городу Воткинску, где встретил памятник Владимиру Высоцкому. Но главной изюминкой видеоролика стали таксофоны, с помощью которых можно послушать песни и стихи знаменитого поэта.

Известный актер, певец и бодибилдер во время гастролей в разные города постоянно снимает на видео местные достопримечательности и старается показать поклонникам что-то необычное. На этот раз мужчина запечатлел памятник знаменитому поэту Владимиру Высоцкому, находящийся в городе Воткинске. Но особенно он обратил свое внимание на телефоны-автоматы, установленные рядом с постаментом. Глушко объяснил, что они установлены не для прямых целей, а чтобы каждый желающий смог насладиться творчеством автора-исполнителя. «Достопримечательно!», — подписал публикацию сам Сергей.

Фанаты знаменитости пришли в не меньший восторг от его рассказа. Они признали, что задумка очень интересная и многим бы стоило поучиться у авторов этой идеи. Тем более, когда речь заходит о памятниках людям, внесшим огромный вклад в развитие искусства в стране. «Да очень интересно» «Очень круто» «Сереж, спасибо за видео. Интересно. Здорово, что чтят Владимира Высоцкого и аппараты в целости и сохранности. Радует этот факт» «Ух ты! Классная задумка» «Интересное видео. Прикольно использовали старые телефоны» «Хорошая идея с телефонными будками и музыкой Высоцкого» «Уж ты! Как круто придумано» Добавим, что памятник в городе был установлен в сентябре 2016 года. На его открытии присутствовал сын Владимира Высоцкого Никита, который особо отметивший тот факт, что памятник в Воткинске установили именно по инициативе местных жителей.

Публикация от Сергей Глушко (Тарзан) (@lovepussu) 8 Апр 2018 в 3:51 PDT А не так давно, желая впечатлить поклонниц, Сергей Глушко по-особому извернулся и напряг свои мышцы, создав настойчивое ощущение, что с ним что-то не так.