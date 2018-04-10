Кьеллини: «Не жалуемся и отправляемся в Мадрид с желанием показать хорошую игру»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с ”Реалом” (11 апреля). Первая встреча прошла в Турине и завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

"В первом матче мы заслуживали того, чтобы сравнять счет, но вместо этого пропустили еще 2 гола и потеряли Дибалу (Пауло был удален в первом матче и пропустит ответную игру — прим. Sport24). Но мы не жалуемся и отправляемся в Мадрид с желанием показать хорошую игру.

В футболе и в жизни в целом никогда не знаешь, что произойдет. Кроме того, важно подать хороший знак на будущее", — приводит слова Кьеллини Football Italia.