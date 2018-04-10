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Игрок «Ливерпуля» Джан выбыл до конца сезона из-за травмы спины
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Игрок «Ливерпуля» Джан выбыл до конца сезона из-за травмы спины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Немецкий полузащитник английского «Ливерпуля» Эмре Джан больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы спины. Об этом сообщает Sky Sports.
Главный тренер команды Юрген Клопп подтвердил эту информацию.
Джан получил повреждение в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (5:0). 24-летний игрок сборной Германии не выходит на поле с середины марта.
В нынешнем сезоне Джан провел за «Ливерпуль» 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с «Ливерпулем» завершается после этого сезона.
"Ливерпуль" 10 апреля проведет гостевой ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Первый матч завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 3:0.
"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию встречи.
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