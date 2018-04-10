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Полузащитник «Ливерпуля» пропустит остаток сезона
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Полузащитник «Ливерпуля» пропустит остаток сезона 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан пропустит остаток сезона, сообщил главный тренер клуба Юрген Клопп.
24-летний игрок получил повреждение спины 17 марта в матче чемпионата Англии с «Уотфордом». С тех пор Джан, который в текущем сезоне провел в составе «Ливерпуля» 37 игр и забил 6 мячей, на поле не появлялся.
«Он проходит лечение, и мы все еще надеемся, что это будет немного быстрее, чем, может быть, мы думали в первый момент. Но мы ничего не можем сказать по срокам возвращения», — сказал Клопп, чьи слова приводит официальный сайт «Ливерпуля».
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