Полузащитник «Ливерпуля» пропустит остаток сезона

24-летний игрок получил повреждение спины 17 марта в матче чемпионата Англии с «Уотфордом». С тех пор Джан, который в текущем сезоне провел в составе «Ливерпуля» 37 игр и забил 6 мячей, на поле не появлялся.

«Он проходит лечение, и мы все еще надеемся, что это будет немного быстрее, чем, может быть, мы думали в первый момент. Но мы ничего не можем сказать по срокам возвращения», — сказал Клопп, чьи слова приводит официальный сайт «Ливерпуля».