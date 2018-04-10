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Жителю Таганрога грозит восемь лет колонии за две поддельные купюры
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Жителю Таганрога грозит восемь лет колонии за две поддельные купюры 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Таганроге завели уголовное дело на местного жителя. Он обвиняется в изготовлении и сбыте фальшивых денег.
Мужчина с помощью специального оборудования сделал две поддельные банкноты номиналом 1000 рублей, а затем купил на них необходимые ему товары. Жертвы фальшивомонетчика заподозрили, что с купюрами что-то не так, и вызвали полицейских. Прибывшие на место оперативники изъяли фальшивые деньги.
— Сотрудники полиции нашли подозреваемого и задержали его. Суд поместил его под стражу, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области.
Уборщице из Ростова тоже грозит восемь лет тюрьмы за распространение фальшивых денег.
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