Жителю Таганрога грозит восемь лет колонии за две поддельные купюры

В Таганроге завели уголовное дело на местного жителя. Он обвиняется в изготовлении и сбыте фальшивых денег.

Мужчина с помощью специального оборудования сделал две поддельные банкноты номиналом 1000 рублей, а затем купил на них необходимые ему товары. Жертвы фальшивомонетчика заподозрили, что с купюрами что-то не так, и вызвали полицейских. Прибывшие на место оперативники изъяли фальшивые деньги.

— Сотрудники полиции нашли подозреваемого и задержали его. Суд поместил его под стражу, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области.

Уборщице из Ростова тоже грозит восемь лет тюрьмы за распространение фальшивых денег.