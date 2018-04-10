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Гусев: «Абсолютно правильно, что Ганчаренко напихал Муса»
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Гусев: «Абсолютно правильно, что Ганчаренко напихал Муса» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал конфликт между главным тренером «армейцев» Виктором Ганчаренко и форвардом Ахмедом Муса.
— Не знаю, что там произошло. Думаю, что тренер и нападающий поговорят, и конфликт будет исчерпан. Если Муса сделал это специально, то, конечно, поступил некрасиво. И дело даже не в его статистике. Даже если бы он забил 30 мячей, так вести себя нельзя. И любой уважающий себя тренер отреагирует жестко и эмоционально. Так и поступил Ганчаренко. Если бы он это проглотил, дал бы слабину. Абсолютно правильно, что напихал Ахмеду.
Напомним, что Ганчаренко обматерил нападающего Муса, который после замены отказался пожать тренеру руку.
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