Города берет: как массовый спорт развивает экономику регионов

На фоне постоянных скандалов в российском спорте высших достижений последние тенденции и цифры в массовом спорте выглядят новостями из параллельной реальности. За последние 10 лет в России число людей, регулярно занимающихся любительским спортом, выросло на 1000%. Чемпион по этому показателю — бег, на втором месте — плавание, на третьем — велоспорт. Причем по марафонскому бегу Россия с 2013 года показывает самый большой темп роста в мире — 300%.

Триатлон, который объединяет три самые популярные дисциплины, тоже демонстрирует впечатляющую динамику. В 2015 году, когда мы организовывали первые соревнования по триатлону в Сочи, на старт вышли 150 человек. В 2017-м в сочинской гонке стартовали 1300 участников, в этом году ожидается 2000 — и это уже вполне среднеевропейский показатель. Хотя потенциал для роста тут огромный — некоторые старты мировой серии собирают до 10 000 участников.

В массовом спорте триатлон стоит особняком из-за своей аудитории. Триатлеты в большинстве своем — очень платежеспособные ребята. 30% участников наших соревнований — владельцы бизнеса, 15% — руководители высшего звена, 50% процентов — руководители среднего звена и наемные работники. Мы исследовали эти 30% владельцев бизнеса и посчитали, что совокупно они управляют активами в 300 млрд рублей и обеспечивают работой около 50 000 человек.

Важно, что активное развитие массового спорта и триатлона в частности — это не только внутриндустриальный процесс, но и еще и ощутимый экономический эффект для регионов, где проводятся соревнования. Математика здесь довольно простая. 95% участников прибывают из других городов. Каждый спортсмен обычно приезжает на 4 дня и привозит с собой 4-х человек. Совокупно за эти дни человек тратит 40 000 рублей на перелет, проживание и рестораны. Эти деньги потом возвращаются в федеральные, региональные и городские бюджеты в виде налогов, которые локальный бизнес платит, зарабатывая на туристическом потоке. И если несколько лет назад наши спортсмены-любители уезжали за границу и тратили эти деньги там, то сегодня они имеют возможность участвовать в стартах международного уровня внутри страны. По нашим оценкам, в 2017 году совокупные затраты приезжающих на наши соревнования — а это три больших старта в течение года — составили 756 000 000 рублей, а к 2020 году эта цифра вырастет минимум на 50%.

Благодаря этому стало гораздо проще общаться с местными властями. Организация любой гонки по триатлону — это всегда куча согласований и бумажек, так как на время старта приходится перекрывать часть городских улиц, а иногда и федеральных трасс. Поэтому если поначалу нас часто воспринимали как лишнюю головную боль, то сейчас регионы все чаще сами выходят с запросом на проведение у них соревнований. Наши приоритеты — города-миллионеры с историей и инфраструктурными возможностями. Пока мы остановились на трех: Сочи, Казань и Москва. Причем во всех нам уже очень комфортно общаться не только с чиновниками, но и с бизнесом, который тоже осознал экономический эффект от триатлона.

Приведу конкретный пример. В 2017 году благодаря триатлонной гонке в Сочи заселение отелей Имеретинского курорта выросло на 35%. Если посчитать всех участников и умножить на коэффициент привоза болельщиков по средней ставке проживания прошедшего года, то в совокупности гостиницы могли получить 20 млн рублей за одно мероприятие в 2017 году. Кроме того, выручка ресторанов отелей в день проведения старта вырастает на 50%.

При этом цифры мирового бренда Ironman говорят о том, что мы еще только в начале пути. Средний экономический эффект для регионов, принимающих крупнейшие мировые соревнования по триатлону — почти €10 млн от одной гонки.

Понятно, что в текущих экономических реалиях нам будет тяжело приблизиться к таким цифрам. Но главное — прогрессирующий рост и хорошие перспективы. В 2019 году Казань впервые в российской истории примет чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт. В Татарстане ожидают более 1000 иностранных атлетов. Наша задача — сделать так, чтобы все эти спортсмены захотели вернуться к нам на регулярные соревнования вместе с друзьями и семьями. Только через такие события наши регионы постепенно могут стать местом силы для глобального спортивного туризма.

Читайте также

Зачем миллиардерам кроссовки: спорт как главный допинг для бизнеса