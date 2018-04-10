Утвержден новый состав красноярского избиркома 

Сегодня на внеочередной сессии горсовета депутаты утвердили новый состав избирательной комиссии Красноярска. Кандидатуры в избирком были предложены ранее, на заседании комиссии по городскому самоуправлению.
В состав городского избиркома входят 10 человек, шесть человек выдвинули политические партии, четверых предложила избирательная комиссия Красноярского края. Из прежнего состава комиссии, полномочия которой начались в 2013 году, а закончились в этом, в новом составе остались председатель городского избиркома прежнего состава Анна Лисовская, ее заместитель Наталья Злобина, Иван Тепляшин («Справедливая Россия»), Сергей Навальный («Патриоты России»), Людмила Васильева (выдвинута краевой избирательной комиссией)
Новыми членами комиссии стали Дарья Борисова («Гражданская платформа»), Александра Носникова (Коммунистическая партия России), Михаил Лубочников (ЛДПР), Алла Зубкова и Ирина Табакова (выдвинуты краевой избирательной комиссией).
Напомним, что на заседании комиссии по городскому самоуправлению депутаты поставили вопрос о том, нужен ли вообще горизбирком Красноярску. Выборы мэра были отменены в 2015 году, и получается, что горизбирком работает только во время выборов в горсовет, проходящих раз в пять лет. При этом городской бюджет выделяет средства на содержание избиркома.