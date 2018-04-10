Утвержден новый состав красноярского избиркома

Сегодня на внеочередной сессии горсовета депутаты утвердили новый состав избирательной комиссии Красноярска. Кандидатуры в избирком были предложены ранее, на заседании комиссии по городскому самоуправлению.

Напомним, что на заседании комиссии по городскому самоуправлению депутаты поставили вопрос о том, нужен ли вообще горизбирком Красноярску. Выборы мэра были отменены в 2015 году, и получается, что горизбирком работает только во время выборов в горсовет, проходящих раз в пять лет. При этом городской бюджет выделяет средства на содержание избиркома.