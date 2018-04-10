Ещё
Утвержден новый состав красноярского избиркома
Далее:
Читайте также:
Ещё

Утвержден новый состав красноярского избиркома 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня на внеочередной сессии горсовета депутаты утвердили новый состав избирательной комиссии Красноярска. Кандидатуры в избирком были предложены ранее, на заседании комиссии по городскому самоуправлению.
В состав городского избиркома входят 10 человек, шесть человек выдвинули политические партии, четверых предложила избирательная комиссия Красноярского края. Из прежнего состава комиссии, полномочия которой начались в 2013 году, а закончились в этом, в новом составе остались председатель городского избиркома прежнего состава Анна Лисовская, ее заместитель Наталья Злобина, Иван Тепляшин («Справедливая Россия»), Сергей Навальный («Патриоты России»), Людмила Васильева (выдвинута краевой избирательной комиссией)
Новыми членами комиссии стали Дарья Борисова («Гражданская платформа»), Александра Носникова (Коммунистическая партия России), Михаил Лубочников (ЛДПР), Алла Зубкова и Ирина Табакова (выдвинуты краевой избирательной комиссией).
Напомним, что на заседании комиссии по городскому самоуправлению депутаты поставили вопрос о том, нужен ли вообще горизбирком Красноярску. Выборы мэра были отменены в 2015 году, и получается, что горизбирком работает только во время выборов в горсовет, проходящих раз в пять лет. При этом городской бюджет выделяет средства на содержание избиркома.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
К 1 июня завершится реконструкция домашнего стадиона ФК «Кубань» В Петербурге к ЧМ-2018 отремонтируют 11 мостов Оргкомитет ЧМ-2018 выбрал компании, которые будут кормить болельщиков и ВИПов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ прокомментировала слова США о поездке на ЧМ-201820
Спортсмен рухнул под штангой11
В РФ ответили на призыв к болельщикам из США1
Радулов вновь отказался играть за сборную
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение