«Аэроэкспресс» задействует дополнительный персонал к прибытию болельщиков «Арсенала» на матч с ЦСКА

«Будут предприняты меры, которые в случае изменения ситуации помогут нам грамотно и оперативно на нее отреагировать. В терминалах будет присутствовать дополнительный персонал, готовый к нештатным ситуациям, в том числе противоправным действиям», — пояснил В. Федоров.

Он также отметил, что, несмотря на негативный информационный фон, не считает прибытие болельщиков английского клуба событием повышенной опасности. «Это всего лишь футбольные болельщики. Они приедут посмотреть на свою любимую команду», — отметил В. Федоров.

Матч Лиги Европы между столичным ЦСКА и лондонским «Арсеналом» состоится в Москве 12 апреля. Первая игра прошла в Лондоне 5 апреля и закончилась победой «Арсенала» о счетом 4:1.