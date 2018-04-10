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Бубнов: «Манчини жалуется на атаку, но он покупал Дриусси и Ригони»
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Бубнов: «Манчини жалуется на атаку, но он покупал Дриусси и Ригони» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал неудачи "Зенита" в концовке сезона.
"Зенит" уже давно закончил чемпионскую гонку. А теперь команда рискует и прекратить борьбу за зону Лиги чемпионов.
Состав «Зенита» постоянно меняется, нет крепких связей. Конечно, Манчини переживает. Нельзя говорить, что он приехал только заработать. Но игра в атаке не поставлена. Он и жалуется на линию нападения. Хотя Дриусси и Ригони он приобретал", — сказал Бубнов.
"Зенит" занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.
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