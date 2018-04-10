Бубнов: «Манчини жалуется на атаку, но он покупал Дриусси и Ригони»

"Зенит" уже давно закончил чемпионскую гонку. А теперь команда рискует и прекратить борьбу за зону Лиги чемпионов.

Состав «Зенита» постоянно меняется, нет крепких связей. Конечно, Манчини переживает. Нельзя говорить, что он приехал только заработать. Но игра в атаке не поставлена. Он и жалуется на линию нападения. Хотя Дриусси и Ригони он приобретал", — сказал Бубнов.

"Зенит" занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.