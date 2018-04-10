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«Баффало» — фаворит лотереи драфта НХЛ-2018
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«Баффало» — фаворит лотереи драфта НХЛ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
НХЛ объявила о приблизительных шансах клубов лиги на победу в лотерее предстоящего драфта. Напомним, что в лотерее примут участие 15 команд, которые не попали в плей-офф. Лотерея состоится 28 апреля в Торонто, драфт пройдет 22 и 23 июня в Далласе.
Фаворитом лотереи считается «Баффало», которому отдают 18,5 процента шансов на победу. Далее идут: «Оттава» (13,5 процента), «Аризона» (11,5), «Монреаль» (9,5), «Детройт» (8,5), «Ванкувер» (7,5), «Чикаго» (6,5), «Рейнджерс» (6,0), «Эдмонтон» (5,0), «Айлендерс» (3,5), «Каролина» (3,0), «Айлендерс» (выбор от «Калгари» — 2,5), «Даллас» (2,0), «Сент-Луис» (1,5), «Флорида» (1,0).
Напомним, что в первой тройке могут выбрать российского нападающего Андрея Свечникова, фаворитом драфта считается шведский защитник Расмус Далин.
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