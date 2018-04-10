Соревнования по танковому биатлону стартовали на Южном Урале

Турнир по танковому биатлону стартовал на полигоне в Челябинской области, сообщают в пресс-службе Центрального военного округа.

Экипажи из общевойсковых армий Поволжья и Сибири, уральского танкового соединения и Казанского высшего танкового командного училища будут соревноваться в течение пяти дней. Командам на танках Т-72Б3 придётся демонстрировать точность стрельбы и преодолевать различные препятствия — брод, курган, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, эскарп, косогоры — на маршрутах протяжённостью до 18 км.

«Впервые экипажи на отборочных этапах обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков, которые одновременно преодолевают трассу. В соревнования включён также спортивный этап, в ходе которого танкистам придется отжиматься, бежать 100-метровку, проходить лабиринт, препятствие высотой 2 метра и другие испытания», — рассказали в ЦВО.

Для наблюдения за участниками и подсчёта очков будут использовать беспилотник, а также видеокамеры на трассе и датчики на мишенях.

Напомним, ранее сообщалось, что полигон под Чебаркулём в 2018 году также станет площадкой для соревнований Международных армейских игр, которые состоятся летом.