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Соревнования по танковому биатлону стартовали на Южном Урале
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Соревнования по танковому биатлону стартовали на Южном Урале 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Турнир по танковому биатлону стартовал на полигоне в Челябинской области, сообщают в пресс-службе Центрального военного округа.
Экипажи из общевойсковых армий Поволжья и Сибири, уральского танкового соединения и Казанского высшего танкового командного училища будут соревноваться в течение пяти дней. Командам на танках Т-72Б3 придётся демонстрировать точность стрельбы и преодолевать различные препятствия — брод, курган, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, эскарп, косогоры — на маршрутах протяжённостью до 18 км.
«Впервые экипажи на отборочных этапах обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков, которые одновременно преодолевают трассу. В соревнования включён также спортивный этап, в ходе которого танкистам придется отжиматься, бежать 100-метровку, проходить лабиринт, препятствие высотой 2 метра и другие испытания», — рассказали в ЦВО.
Для наблюдения за участниками и подсчёта очков будут использовать беспилотник, а также видеокамеры на трассе и датчики на мишенях.
Напомним, ранее сообщалось, что полигон под Чебаркулём в 2018 году также станет площадкой для соревнований Международных армейских игр, которые состоятся летом.
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